Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте предложил США «вернуть» штат Техас Мексике. Таким образом он прокомментировал заявление американского генерала Бена Ходжеса о фальшивости и неприемлемости претензий России на Крым.

Политик напомнил, что до Екатерины II Украина вообще не существовала и поэтому Крым не мог принадлежать этой стране. «И США были в 1783-м узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже все остальное захватили», — отметил Пушков.

Ранее в январе Ходжес в интервью изданию «Апостроф» заявил, что «абсолютно фальшивые претензии России на Крым и юг Украины неприемлемы, ведь до Екатерины II там России и близко не было».

Генерал США Ходжес полез в историю: говорит, что до Екатерины 2-й России в Крыму не было. И что с того? Тогда Украины вообще не было и Крым не мог быть украинским. И США были в 1783 узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 4, 2020

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