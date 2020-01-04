«Очень плохая училка» 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.

Диаз, как это принято сейчас у звезд, отказалась публиковать фотографии малышки. Также она не захотела сообщать никакие подробности, отметив, лишь, что дочка «очень милая», передает онлайн-издание «mk.ru».

До этого у актриса никогда детей не было. Более того, до того как выйти замуж в январе 2015 года за Мэддена, одна из самых эффектных женщин Голливуда никогда не была замужем.

Напомним, что Кэмерон Диаз также играла в фильмах «Маска», «Мой ангел-хранитель», «Банды Нью-Йорка», «Отпуск по обмену», «Каждое воскресенье».

Minval.az