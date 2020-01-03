Популярный мессенджер WhatsApp перестал функционировать на устройствах с операционной системой Windows Phone.Об этом сообщает служба поддержки приложения.

Также сообщается, что с 1 февраля 2020 года любой iPhone, работающий на iOS 8 или на более старой версии, не будет поддерживать WhatsApp, а также любое устройство на Android с версии 2.3.7 или более ранней версии.

Отмечается, что пользователи этих операционных систем не могут создавать новые учетные записи или повторно подтвердить существующие аккаунты в WhatsApp.

«Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут перестать функционировать в любое время», — говорится в сообщении.

Minval.az