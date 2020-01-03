Москва расценивает убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе.

«Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе. Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана», — заявили в российском дипведомстве, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Выражаем искренние соболезнования иранскому народу»,- подчеркнули в МИД РФ.

Minval.az