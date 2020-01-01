«Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года, говорится в сообщении «Газпрома».

«Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали Протокол между «Газпромом» и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в январе и феврале 2020 года», — сообщил «Газпром».

«ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики», — говорится в презентации в релизе.

Сообщается также, что контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

Договорённости достигнуты по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера с послом Белоруссии в РФ Владимиром Семашко и министром энергетики страны Виктором Каранкевичем.

Minval.az