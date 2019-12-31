Беларусь проводит переговоры с НАТО о проведении совместных учений миротворческой направленности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Беларуси.

В ведомстве подчеркнули, что речи о подготовке учений пока не идет. По словам представителя Минобороны, «прорабатывается возможность проведения совместных тренировок с представителями Вооруженных сил Итальянской Республики» в рамках подготовки миротворческого контингента к отправке в Ливан с миссией Временных сил ООН.

В Минобороны отметили, что республика заинтересована в поддержании и развитии диалога с НАТО.

Беларусь присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира» в январе 1995 года. В Брюсселе с 1998 года действует постоянное представительство республики при НАТО, в состав которого входят два представителя министерства обороны.

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