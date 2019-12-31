Утром 31 декабря 1999 года в Кремле переписывали новогоднее обращение президента России Бориса Ельцина, который в этот день принял решение уйти в отставку.

Об этом рассказал руководитель протокола первого президента РФ Владимир Шевченко в интервью «Комсомольской правде».

По слова Шевченко, новогоднее обращение президента уже было записано, но утром 31 декабря Борис Ельцин принял решение переписать его. Из нового обращения стало известно, что Ельцин принял решение покинуть пост президента.

Шевченко отметил, что решение Ельцина его не ошарашило, хотя он о нем и не подозревал.

«Конечно, в начале: ошарашить не ошарашил, но, по крайней мере, какие-то у меня (мысли) — как же будет дальше? Что будем делать дальше мы? А больше ничего», — описал он свои ощущения.

Бывший шеф протокола, который поддерживал отношения с Ельциным до его последних дней, признался, что тот никогда не жалел о решении сделать преемников Владимира Путина.

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