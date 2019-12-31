В МВД Казахстана объявили об отмене обязательной регистрации для всех категорий иностранных граждан, находящихся на территории республики до 30 дней.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что данный закон вступит в силу через 10 дней после опубликования в СМИ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ 30 декабря.

В МВД пояснили, что теперь проинформировать миграционную службу о прибытии иностранного гостя должна принимающая сторона в течение трех рабочих дней с момента въезда на территорию государства.

При этом, в случае пребывания иностранного гражданина на территории страны более 30 суток принимающая сторона обязана оформить гостю разрешение на временное пребывание.

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