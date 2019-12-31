Россия изготовит юбилейные медали ко Дню Победы для СНГ.

Юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. » будут награждены в странах СНГ те, кто внес значительный вклад в разгром нацистской Германии, следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина.

Сведения о числе награждаемых уполномоченные органы стран СНГ представят в МИД РФ до 1 февраля 2020 года. Награды будут переданы по дипломатическим каналам не позднее 1 марта 2020 года. Списки тех, кто получат медаль, будут формировать не в Москве, а в соответствующих странах СНГ.

Напомним, что медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин учредил еще летом. Ей награждаются участники войны, труженики тыла, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Награда изготовляется из серебристого металла, на лицевой стороне — фигура воина-победителя, пишущего на стене Рейхстага слово «Победа!».

Minval.az