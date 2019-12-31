Перспективный доход Украины от продления транзита российского газа составит минимум $7 млрд, заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.
Продление контракта на транзит российского газа через территорию Украины обеспечит загруженность украинской газотранспортной системы, что гарантирует энергетическую безопасность и благосостояние жителей страны, подчеркнул Зеленский.
Также глава Украины заявил о возможном продлении контакта на десять лет.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина подписали пакет документов, гарантирующий продолжение транзита газа на пять лет.