Перспективный доход Украины от продления транзита российского газа составит минимум $7 млрд, заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Продление контракта на транзит российского газа через территорию Украины обеспечит загруженность украинской газотранспортной системы, что гарантирует энергетическую безопасность и благосостояние жителей страны, подчеркнул Зеленский.

Также глава Украины заявил о возможном продлении контакта на десять лет.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина подписали пакет документов, гарантирующий продолжение транзита газа на пять лет.

Minval.az