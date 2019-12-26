Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин — стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.

«К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей», — рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов после того, как над пунктом подняли флаг России.

Телль-Самин находится в 26 километрах от Ракки — бывшей «столицы» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные. Власти Сирии ранее заявляли, что пока пункт контролировали США, боевикам удавалось провозить по соседним дорогам оружие.

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры с покинутого американскими военнослужащими опорного пункта в сирийском поселке Телль-Самин, который заняло подразделение российской военной полиции.

На кадрах видно, как над опорным пунктом поднимается российский флаг, а на его территорию заезжает армейская техника. Также на видео запечатлена работа саперов.

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