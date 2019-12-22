Исследователи американского Университета Глазго выяснили, что люди довольно точно определяют доход по фотографии. Ученые провели эксперимент, в ходе которого показывали группе черно-белые снимки с нейтральными выражениями лиц и просили назвать их доход, сообщает российский интернет-сайт buro247.ru.

Для исследования взяли половину снимков людей с годовым доходом более 150 тысяч долларов и половину с доходом менее 35 тысяч долларов. Почти 70% респондентов верно определили материальное положение изображенных на портретах.

По итогам эксперимента выяснилось, что распознавать богатых людей помогают глаза и губы. При этом отмечается, что улыбающиеся на фото люди вводили группы в заблуждение — распознать их финансовое положение было гораздо сложнее.

Minval.az