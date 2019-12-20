Госкомпания «Автодор» отозвала иск на 5,4 млрд руб. к компании Crocus International Араза Агаларова, говорится в карточке дела на сайте Арбитражного суда Москвы. Информацию об отзыве иска РБК подтвердил источник, близкий к одной из сторон спора.

Компания «Автодор» подала иск к Crocus International 16 декабря. По данным источника «РИА Новости», иск касался взыскания неустойки по контракту на строительство первого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. О том, что иск отзовут, сообщал представитель «Крокус групп». По его словам, иск, скорее всего, был подан ошибочно. Представитель «Автодора» от комментариев отказался.

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