Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») о взыскании около 5,4 миллиарда рублей с компании «Крокус Интернешнл» (входит в Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 16 декабря, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда не уточняются. Но как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, иск заявлен о взыскании неустойки по контракту на строительство первого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

Долгосрочное инвестиционное соглашение от 23 мая 2014 года на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт первой очереди ЦКАД госкомпания «Автодор» изначально заключила с ООО «Стройгазконсалтинг». Однако впоследствии исполнитель уведомил заказчика, что не может продолжать работу над проектом.

В августе 2015 года «Автодор» сообщил, что подписал соглашение с новым исполнителем финансирования, строительства и эксплуатации первого пускового комплекса ЦКАД – компанией «Крокус Интернешнл». Соглашение стало дополнительным к заключенному по итогам открытого конкурса контракту со «Стройгазконсалтингом».

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