В Армении заинтересованы покупкой порта Батуми, который в Грузии собираются продать за 600 миллионов долларов. Об этом сообщает армянская газета «Жаманак».

По сведениям издания, различные круги в Армении пытаются организовать сбор средств, который позволит купить порт, тем самым обеспечивая беспрепятственную доставку грузов в страну.

«Обсуждается идея создания акционерного общества. Бизнесмены диаспоры могут быть частью этого, но для этого надо, чтобы кто-то инвестировал крупный начальный капитал. А этого в настоящий момент нет», — отмечает газета.

Владельцем батумского порта является казахская государственная компания «Казмунайгаз».

Minval.az