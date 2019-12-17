Депутат и народная артистка Зейнаб Ханларова открыла в США благотворительный фонд. Об этом сообщил в соцсетях журналист Джаваншир Гасанли.

Он отметил, что З.Ханларова переехала в США в 2012 году.

«Еще 7 лет назад она учредила в США Zeynab Khanlarova Foundation. Она занимается там благотворительностью. В 2013 году она построила 3-этажное здание в Бруклине по адресу Sheepshead Bay Rd 1629. Офис фонда находится на третьем этаже. Второй этаж сдан в аренду местной юридической фирме. На первом этаже находится ресторан европейской кухни Esquiri. Ресторан обшей площадью 232.2 кв.м. сдается в аренду за 120 тыс. долларов в год, то есть, за 10 тыс. долларов в месяц. Средства от аренды идут в благотворительный фонд», – утверждает журналист.

Minval.az