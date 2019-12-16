Россия в этом году поставила за рубеж вооружений на 13 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Отмечу, что экспорт российских вооружений и военной техники растёт: в текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов. Это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года», — сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, «несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции».

Minval.az