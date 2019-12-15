Быть счастливым – это выбор каждого. Только со стороны кажется, что кому-то везёт по жизни больше, а кому-то меньше. На самом деле нужно просто активнее развивать в себе навыки, повышающие уровень счастья в каждом из нас.

Издание «Фитнес для мозга» насчитало 19 навыков, которые придают жизни вкус счастья:

1. Общайтесь. Многочисленные контакты – залог успеха. Один подскажет нужный телефон или сайт, другой познакомит с интересным человеком, третий даст дельный совет. Не обязательно дружить со всеми глубоко и круглосуточно – достаточно лишь поддерживать контакт, позволяющий в любой момент обращаться к людям с вопросами, просьбами и предложениями. Разумеется, речь идет об обоюдном общении – вы тоже должны быть открыты для чьих-то инициатив и просьб. Эгоистичная эксплуатация чьих-то финансовых, деловых или интеллектуальных ресурсов принесет вам лишь временный успех.

2. Не скромничайте излишне. Можно всю жизнь просидеть в пыльном углу незамеченным, даже имея громадный багаж достоинств и талантов, если не проявлять инициативу. Пиар собственных идей – это искусство, которым придется овладеть, если вы хотите успешно реализоваться. В упоминании своих достоинств и достижений нет ничего зазорного: люди должны понимать, что вы успешны и сотрудничество с вами принесет пользу и им тоже. Только следите за тем, чтобы самореклама не переросла в кичливость. Иногда достаточно лишь обмолвиться о том, что вы хорошо умеете делать (скажем, монтировать на компьютере видеоролики), и у вас тут же появятся единомышленники.

3. Делайте то, что нравится. Успех быстрее приходит к тем, кто стремится удовлетворить собственные потребности, а не выполняет социальный заказ или жаждет соответствовать ожиданиям окружающих. Мода на бизнес-леди привела к тому, что многие дамы пытаются сделать карьеру в офисах, тогда как по характеру “скроены” совсем для другого. Откажитесь от социальных стереотипов, прислушайтесь к своему внутреннему голосу и делайте то, что хотите сами, а не то, чего ждут от вас другие. Станьте собой, поставьте реальные цели – будь то кругосветное путешествие или рождение четверых детей. Именно здесь вас ждут настоящие радости и победы.

4. Дружите со счастливыми. Это могут быть просто удачливые люди, у которых, что ни день – то счастливый билетик… Или оптимисты, чья жизнь может, и не безоблачна, зато они обладают врожденной способностью не драматизировать ситуацию, а с юмором воспринимать подножки, поставленные тут и там. Ведь душевный настрой передается по цепочке. Нагрубили вам утром в автобусе – и день испорчен. А поболтав с тем, кто всегда в хорошем расположении духа, вы, наоборот, получите заряд положительной энергии. У позитивно настроенного человека и работа спорится, и отношения складываются… Короче, дневная порция мини-удач будет вам обеспечена. Ведь маленькие радости жизни – это и есть ингредиенты счастья.

5. Относитесь к жизни, как к игре, где иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь. Некоторых губит чрезмерно серьезное отношение к жизни. Как говорил незабвенный барон Мюнхгаузен: “Вы слишком серьезны, господа!”- а переизбыток серьезности ведет к постоянному напряжению и в конечном итоге к срыву. Удача же, наоборот, выбирает тех, кто смотрит на свои дела менее фатально и понимает, что выигрывать в лотерею всегда невозможно. Зато за проигрышем может последовать выигрыш. Так что сохраняйте азарт! А также любая проблема перестает быть важной, если ее «высмеять» – работает на 100%. Это нелегко сделать, но можно. И как только посмеешься над проблемой, она сдувается, как воздушный шарик.

6. Мыслите позитивно. Позитивное мышление – антоним негативного мышления, когда человек сам нагнетает вокруг себя обстановку. Наложите табу на высказывания: “Это мой крест”, “Страдать мне на роду написано”, “Хотелось как лучше, а получилось как всегда”. Негативное мышление расшатывает психику: ведь наши мысли напрямую связаны с нашими поведенческими реакциями (как, впрочем, и наоборот). Все валится из рук, одна промашка следует за другой, а вы даже не замечаете, что притягиваете эту невезуху собственным настроением? Разорвите этот порочный круг, перестаньте мысленно мусолить свои неудачи — имеющиеся и гипотетические, — и они перестанут ходить за вами по пятам.

7. Окружайте себя позитивом. Если вы привыкли смотреть одни ужастики, а в газетах читать только криминальную хронику, не надейтесь, что удача постучится к вам в дверь. Чтобы приманить ее, нужно окружать себя всем со знаком плюс: красивыми вещами, мажорной музыкой, добрыми людьми и любимыми животными. Пуская в сердце только хорошее, вы программируете себя на радость, счастье, везение.

8. Улыбайтесь людям. Психофизиологи утверждают, что даже натянутая улыбка через некоторое время вызывает примерно такой же эффект, как улыбка искренняя. Активно работающие мимические мышцы расширяют кровеносные сосуды и улучшают снабжение мозга кислородом, клетки центральной нервной системы начинают вырабатывать эндорфины, и мы становимся более благодушными и оптимистичными. Да и другим общаться с улыбчивым человеком куда приятнее, чем с угрюмым.

9. “Не застревайте”. Некоторые не в силах забыть даже мелкую неприятность, постоянно возвращаясь к связанным с ней негативным переживаниям. Или, следуя намеченной цели, снова и снова наступают на одни и те же грабли, но отчаянно ломятся в тупиковом направлении. Такой тип психики специалисты называют “застревающим”. Зачастую эта черта врожденная, и все же надо стараться быть лабильнее: быстрее переходить из одного эмоционального состояния в другое, менять тактику поведения в зависимости от обстоятельств, переключаться на разные виды деятельности. Не зацикливайтесь на промахах, ищите разные подходы к жизни, и ваши шансы на успех умножатся.

10. Хвалите себя. Радуйтесь своим маленьким победам. Порой мы сетуем: “Разве это успех? Это мелочь. Вон у других, какие достижения!” Никогда не обесценивайте собственные удачи, иначе они вовсе перестанут вас посещать! Напротив, воздавайте себе хвалу даже за добросовестно сделанное небольшое дело. И поощряйте себя подарком. Психологи советуют ставить этот подарок на видное место – как Кубок победы. Тогда появляется стимул добиваться успеха вновь.

11. Правильно питайтесь. Не увлекайтесь строгими диетами – недостаточное питание мозга ведет к повышенной утомляемости, вялому восприятию окружающей действительности, а то и вовсе к апатии. В таком состоянии вам не видать удачи как собственных ушей! Кроме того, еда – источник удовольствия. Мороженое или кусок вкусного торта могут спровоцировать такой эндорфиновый выброс, что вас озарит идея, достойная Нобелевской премии! Словом, не лишайте себя радости и душевного равновесия голоданием, но и не делайте культа из еды. Крен в чревоугодие тоже уводит в сторону от хорошего самочувствия и активной жизни.

12. Творите. Терапевтический эффект хобби давно доказан. И пусть ваше увлечение (живопись, музыка, танец, ремесло) – чистая самодеятельность! Зато оно снимает стресс, позволяет добиться релаксации, хорошо влияет на работу внутренних органов. Это идеальное средство для улучшения общего самочувствия и преодоления “синдрома неудачника”. Настоящие творцы по самоощущению – одни из самых счастливых людей. Этим они обязаны эндорфинам, которые сопутствуют вдохновению.

13. Пробуйте. Не замыкайтесь в рамках одного вида деятельности. Жизнь не стоит на месте, и переход из одной сферы в другую может стать успешным поворотом в судьбе. Если подвернулся шанс проявить себя в чем-то ином, почему бы не рискнуть? Получите принципиально другое образование, смените профессию. Удача любит тех, кто не топчется на месте, не чурается всего нового и нестандартного. И, если кто-то позвонит вам со странным на первый взгляд предложением, ответьте случаю: “Да”.

14. Освободитесь от всего лишнего. Простите обидчиков, раздайте долги, выбросьте старые ненужные вещи, откажитесь от обязанностей, которые вам навязали, – очистите жизнь, словно компьютер от ненужных файлов. Вы почувствуете себя свободней, счастливей, способными к новым свершениям.

15. Будьте побольше на свету. Его изобилие или недостаток влияет на наше настроение. Один из способов светотерапии заключается в том, что пациента сажают перед специальным экраном, излучающим свет гораздо большей интенсивности, чем обычные лампочки. Так меланхоликам и жертвам неудач помогают изменить свое мировосприятие в позитивную сторону. В темное время суток гипофиз вырабатывает гормон мелатонин, порождающий тоску и упаднические настроения, а дополнительная порция света прекращает этот процесс – вчерашний пессимист снова готов гоняться за удачей!

16. Приобщайтесь к прекрасному. Настоящее большое искусство исцеляет душу, уводит от будничной суеты и настраивает на позитивные преобразования в собственной жизни. Тому есть научное объяснение: яркие впечатления повышают активность головного мозга, что создает отличную базу для генерации идей и разработки планов по их воплощению. Итак, спешите в театры, музеи и филармонии!

17. Слейтесь с природой. Короткий отдых за пределами мегаполиса наполнит вас живительной энергией. Пройдитесь босиком по траве, дотроньтесь до коры дерева, вдохните смолистый запах леса, послушайте шум реки и щебетание птиц, а зимой прислушайтесь к хрусту снега под ногами… Даже прогулка в сквере поможет снять накопившуюся усталость и агрессию, освободить внутренние резервы – физические, интеллектуальные, творческие, эмоциональные – и вы вновь начнете расходовать силы в правильном направлении.

18. Выберите себе талисман. Это может быть маленькая плюшевая игрушка или колечко – словом, то, что бывало с вами в счастливые моменты жизни и что можно всегда носить с собой. Тут речь идет об эффекте плацебо – твердо поверив, что ваш талисман притягивает удачу, вы и в самом деле станете более успешными. Только не переборщите: талисман талисманом, но порядочность и осмотрительность должны оставаться с вами.

19. Верьте в свою везучесть. Найти в своей жизни признаки удачливости просто. Это только кажется, что причин для радости нет, а на самом деле вы – избранник судьбы и вам уже повезло: у вас есть крыша над головой, вы не голодаете и свободны в своем выборе в жизни. Суммируйте все хорошие пункты и порадуйтесь за себя. Ощутив себя везунчиком, вы уже будете на полпути к успеху. С таким-то стартовым капиталом! Останется лишь приложить немного усилий.

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