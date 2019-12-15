Спиртное нужно подбирать под настроение. Одни напитки делают людей увереннее в себе, другие — расслабляют и помогают успокоиться, пишет «Лайфхакер».

Крепкие напитки

Бодрость и кураж

На основе данных опросов учёные выяснили, что спиртное крепостью больше 40° помогает людям чувствовать себя более уверенными и привлекательными. 59% респондентов ответили, что напитки покрепче прибавляют им очков в своих глазах, 58% ощущают себя бодрее, 42% — сексуальнее.

Настроение зависит и от места, где употребляется спиртное. Все вышеперечисленные эмоции ярче ощущаются, если вы пьёте в баре или ресторане, а не у себя дома.

Шум и ярость

Впрочем, после пары лишних рюмок приподнятое настроение может резко поменяться. 30% людей крепкие напитки делают агрессивными, 28% — беспокойными и 22% — плаксивыми. Причём подвыпившие мужчины приходят в ярость гораздо чаще, чем женщины.

Вино

Уверенность и спокойствие

Если хочется отдохнуть после тяжёлого дня, лучше остановить свой выбор на красном вине. 53% опрошенных считают, что оно помогает расслабиться, а 27% — чувствуют себя уверенней. Это можно объяснить тем, что умеренное потребление красного вина уменьшает нагрузку на сердце и расширяет кровеносные сосуды, поэтому человек чувствует себя умиротворённым.

У белого вина успокаивающее свойство чуть более «приглушённое»: расслабление после него ощутили 32%, а уверенность — 28%.

Вялость и усталость

Однако расслабление после бокала красного вина легко может перейти в усталось: это почувствовали на себе 60% опрошенных. У белого вина этот эффект не так ярко выражен: только 18% людей оно делает вялыми.

Секрет в том, чтобы не переборщить с природными «успокоительными»: первый бокал вина полезен для здоровья, а вот второй — уже нет. Сердечный ритм после этого учащается, сосуды испытывают лишнюю нагрузку, и позитивные эффекты первой порции сводятся на нет.

Пиво

Каждому своё

А вот пиво, как оказалось, вызывает у людей противоречивые эмоции. 44% респондентов оно делает уверенными, 50% — расслабленными, 25% — бодрыми.

И почти без последствий

А вот плохое настроение пиво мало кому приносит. Самый большой риск — почувствовать себя усталым: об этом заявили 39% респондентов. Зато агрессию, беспокойство или желание немедленно расплакаться испытали в среднем меньше 10%.

Любой алкоголь

Некоторые эффекты присущи всем типам спиртного. Например, в нетрезвом состоянии люди ведут себя более импульсивно. Причём это приводит к эффекту замкнутого круга: импульсивное поведение провоцирует желание выпить ещё, а после очередной рюмки человек начинает вести себя ещё более рискованно.

Более яркие эмоции после употребления алкоголя испытывают женщины и молодёжь. А настроение в состоянии опьянения сильно зависит от ожиданий человека. Если вы пьёте для того, чтобы почувствовать себе уверенней, именно этого эффекта вы, скорее всего, и достигнете.

Впрочем, не стоит расценивать алкоголь как жидкий катализатор настроения. Существуют и другие способы почувствовать себя увереннее или расслабиться, которые не повредят при этом здоровью.

Minval.az