Председатель Азербайджанской демократической партии Сардар Джалалоглу в интервью местным СМИ порассуждал о причинах развода в стране и о том, какое влияние сексуальная жизнь оказывает на семейные отношения между супругами:

«Мужчина, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, принуждает к интиму женщину, даже если у нее нет такого желания. Женщина же остается неудовлетворенной, вынужденно проявляет интерес к другим мужчинам, или же появляются различные проблемы дома. Также если мужчина не может получить удовольствие, то компенсирует это иначе. Одна из причин появления семейного насилия – сексуальная неудовлетворенность. Обе стороны должны стараться доставить друг другу удовольствие. Если одна из сторон вступает в интим, думая только о себе, тогда возникают проблемы.

Как отметил Сардар Джалалоглу, одной из причин того, что мужчины ищут отношений на стороне, является вопрос получения удовольствия, а другой причиной — желание сексуального разнообразия:

«Красота – это одно, а получение мужчиной интимного удовольствия от женщины – это другое. Некоторые мужчины полагают, что некоторые действия не надо совершать в семье. У кого-то жена может быть «куколкой», сексуальной, но у нее, например, может вонять изо рта. В таком случае мужчины склонны удовлетворять свои сексуальные потребности на стороне».

Minval.az