Украинский сайт «Миротворец» заявил о прекращении своей работы. Созданный с целью выявления «изменников Родины, боевиков, наемников и террористов, российских военнослужащих — военных преступников» он обрел скандальную известность — в частности, из-за публикаций личных данных журналистов, которые работали в самопровозглашенных «народных республиках» на востоке Украины.

«Сегодня 10.12.2019 года в 18.00 мы полностью останавливаем серверы «Миротворца», а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала», — говорится в сообщении на сайте.

Доступ к данным будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе, следует из сообщения.

О причинах такого решения не сообщается. «Рассчитываем, что двух часов нам хватит», — появилось позже в сообщении.

Основатели «Миротворца» добавляют, что продолжат работу других проектов — новостного портала и интернет-радио, передает русская служба Би-Би-Си.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский критиковал деятельность сайта, но добавил, что не может закрыть его, так как считает неправильным вмешательство в работу сайтов и СМИ.

Сайт «Миротворец» существует с весны 2014 года. Он известен скандальными публикациями, в которых обнародовал личные данные журналистов, работавших на территории самопровозглашенных «народных республик» на востоке Украины.

Весной 2016 года сайт опубликовал имена, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов 4500 журналистов, получивших аккредитацию в «ЛНР» и «ДНР».

Публикация вызвала возмущение российских и украинских журналистов, которые в ответ написали открытое письмо. «Под удар попали украинские и зарубежные журналисты, которые, рискуя жизнью, объективно освещали события и рассказывали в украинских и мировых медиа, что происходило на оккупированных территориях», — говорилось в нем.

После инцидента сайт на время закрылся, но затем заявил о получении регистрации в качестве СМИ.

Minval.az