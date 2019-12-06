Глава МИД страны-агрессора Армении Зограб Мнацаканян «представляя» позицию своей страны по ключевым вопросам нагорно-карабахского урегулирования, выступил с очередным абсурдным заявлением.

Так, на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ в Братиславе Мнацаканян заявил, что «альтернативы мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ нет».

«Неотъемлемое право народа Карабаха на самоопределение» представляет собой «основополагающий принци и основу» для мирного урегулирования, нагло высказался министра страны-агрессора.

«Хочу напомнить о ситуации на территориях Карабаха, которые сейчас находятся под оккупацией Азербайджана, где армяне подверглись этническим чисткам, и которые были полностью заселены азербайджанцами», — продолжил свою циничную речь он.

Мнацаканян отметил, что оккупационный режим «должен стать» непосредственной стороной переговорного процесса.

Как сообщалось ранее, Азербайджан впервые обозначил красную черту по Карабаху: официальный Баку представил свою позицию по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта участникам Совета министров ОБСЕ, который открывается в Братиславе.

«Урегулирование конфликта возможно только на основе норм и принципов международного права, закрепленных в Хельсинкском заключительном акте, при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ», — говорится в документе.

Азербайджанская сторона отмечает, что придерживается поэтапного подхода в урегулировании конфликта, который основывается на резолюциях Совета Безопасности ООН и решениях ОБСЕ, в частности, на решении Будапештского саммита 1994 года.

Первым шагом должен стать полный и безоговорочный вывод армянских вооруженных сил из Нагорно-Карабахского региона и других оккупированных территорий Азербайджана.

За этим должно последовать возвращение насильственно перемещенного азербайджанского населения при соблюдении всех необходимых мер безопасности, а также открытие коммуникаций в регионе.

Следующим этапом Азербайджан видит определение статуса Нагорно-Карабахского региона в составе Азербайджана в соответствии с азербайджанской Конституцией и законодательством.

Такой статус должен обеспечить мирное сосуществование армянской и азербайджанской общин региона, гарантировать полное осуществление прав и свобод человека на равной и недискриминационной основе, говорится в документе.

«Определение статуса должно происходить в мирных условиях в рамках законного процесса при непосредственном, полном и равном участии населения Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, а именно — армянской и азербайджанской общин и в их взаимодействии с правительством Азербайджана исключительно в рамках законного и демократического процесса», — отмечается также в меморандуме.

Minval.az