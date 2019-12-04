Официальный Баку представил свою позицию по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта участникам Совета министров ОБСЕ, который открывается в Братиславе в четверг, 5 декабря.

В документе, опубликованном в Twitter посольства Азербайджана в Австрии, Словакии и Словении, отмечается, что Азербайджанская Республика по-прежнему привержена урегулированию конфликта политическим путем в рамках Минской группы ОБСЕ.

Azerbaijan presented its position with regard to the peaceful settlement of the conflict in and around the Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan at the @OSCE Ministerial Council in #Bratislava. #MC2019 @AzEmbAustria Full text ➡ pic.twitter.com/Arht6IqD6Z — AzEmbAustria (@AzEmbAustria) 3 декабря 2019 г.

«Урегулирование конфликта возможно только на основе норм и принципов международного права, закрепленных в Хельсинкском заключительном акте, при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ», — говорится в документе.

Азербайджанская сторона отмечает, что придерживается поэтапного подхода в урегулировании конфликта, который основывается на резолюциях Совета Безопасности ООН и решениях ОБСЕ, в частности, на решении Будапештского саммита 1994 года.

Первым шагом должен стать полный и безоговорочный вывод армянских вооруженных сил из Нагорно-Карабахского региона и других оккупированных территорий Азербайджана.

За этим должно последовать возвращение насильственно перемещенного азербайджанского населения при соблюдении всех необходимых мер безопасности, а также открытие коммуникаций в регионе.

Следующим этапом Азербайджан видит определение статуса Нагорно-Карабахского региона в составе Азербайджана в соответствии с азербайджанской Конституцией и законодательством.

Такой статус должен обеспечить мирное сосуществование армянской и азербайджанской общин региона, гарантировать полное осуществление прав и свобод человека на равной и недискриминационной основе, говорится в документе.

«Определение статуса должно происходить в мирных условиях в рамках законного процесса при непосредственном, полном и равном участии населения Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, а именно — армянской и азербайджанской общин и в их взаимодействии с правительством Азербайджана исключительно в рамках законного и демократического процесса», — отмечается также в меморандуме.

В заключение констатируется, что Азербайджан не видит политического решения конфликта вне очерченных выше рамок.

Minval.az