Официальный Баку представил свою позицию по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта участникам Совета министров ОБСЕ, который открывается в Братиславе в четверг, 5 декабря.

В документе, опубликованном в Twitter посольства Азербайджана в Австрии, Словакии и Словении, отмечается, что Азербайджанская Республика по-прежнему привержена урегулированию конфликта политическим путем в рамках Минской группы ОБСЕ.

Azerbaijan presented its position with regard to the peaceful settlement of the conflict in and around the Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan at the @OSCE Ministerial Council in #Bratislava. #MC2019 @AzEmbAustria Full text ➡ pic.twitter.com/Arht6IqD6Z

