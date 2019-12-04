Компания Samsung готовит беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Релиз аксессуара состоится вместе с флагманом Galaxy S11, в феврале следующего года, передает Sammobile.

Беспроводные наушники нового поколения войдут в линейку Galaxy Buds и получат название Galaxy Buds+. Об этом в своем Twitter рассказал инсайдер Эван Бласс (Evan Blass). Отличительной особенностью девайса будет встроенная память на восемь гигабайт для загрузки музыки, аудиокниг и подкастов. Кроме того, гарнитура получит систему активного шумоподавления, чтобы конкурировать с последними наушниками от Apple и Huawei.

В частности, Galaxy Buds+ станут альтернативой наушникам AirPods Pro, которые получили систему активного шумоподавления. Пока неизвестно, сколько будут стоить новая гарнитура, но точно дороже 129 долларов — цены первых Galaxy Buds. Стоимость AirPods Pro составляет 249 долларов, или 20 990 рублей.

Презентация беспроводных наушников пройдет одновременно с релизом нового флагмана Samsung. Анонс линейки Galaxy S11 ожидается в феврале следующего года, перед выставкой MWC 2020 в Барселоне.

Minval.az