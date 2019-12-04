Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО, сообщает РИА-Новости.

По словам политика, она обсудила с союзниками сложившуюся ситуацию в ходе двусторонних контактов.

Меркель не исключает, что тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, и не считает, что этот вопрос негативно повлияет на встречу в «нормандском формате».

«Мы встретимся с российским президентом на следующей неделе», — сказала канцлер, отвечая на вопрос, намерена ли она обсудить с Путиным вопрос высылки дипломатов. «Мы вам сообщим, о чем там поговорим», — добавила Меркель.

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