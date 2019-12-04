Турция решила одобрить планы НАТО по защите Польши и Прибалтики. Об этом, как передает Sputnik Литва, сообщила пресс-служба президента Гитанаса Науседы

Эта информация последовала после встречи президента Литвы с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась в Лондоне на полях саммита НАТО.

Отмечается, что одобрение планов НАТО по обороне – это один из самых актуальных вопросов для Литвы, который и обсуждался в ходе встречи.

«Мы совершили важный шаг: в ходе встречи согласились поддержать планы НАТО по обороне Прибалтики и Польши. Это огромное достижение не только для нашей страны, но и для всего региона», — говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее призвал НАТО выработать единый подход по вопросу защиты стран-членов блока.

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