Премьер-министр Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш ожидал возобновления прокуратурой возбужденного против него уголовного дела о получении субсидии ЕС на одну из своих фирм, однако попросит президента Милоша Земана не объявлять ему амнистию, поскольку не признает себя виновным. Как передает РИА Новости, об этом он заявил в среду на пресс-конференции.

«Я ожидал, что меня просто так не отпустят. Я политик и выдержу это. Меня хотят любой ценой вытеснить из политики. Зато я счастлив, что прекращено уголовное расследование в отношении моей жены и дочери. Я намерен также сейчас поговорить с господином президентом и попросить его, чтобы он не объявлял мне амнистии, поскольку я ни в чем не виновен», — сказал Бабиш.

Отметим, что Бабиш обвиняется в незаконном получении путем махинации в 2008 году субсидии ЕС в размере 50 миллионов крон (около двух миллионов евро) на одну из своих фирм. Всего по этому делу проходили шесть человек, включая близких родственников премьера. Бабиш утверждает, что дело спровоцировано его политическими противниками. В начале сентября прокуратура приостановила расследования в связи с недостатком доказательств, однако позже заявила о возобновлении следствия.

Кроме того, в четверг состоится специальное заседание парламента, на котором будут рассмотрены результаты аудита Еврокомиссии по конфликту интересов у Бабиша как премьера и бизнесмена. Проведенный ЕК аудит показал, что премьер использует должностное положение и получает для своего бизнеса из фондов Евросоюза незаконные дотации, общий размер которых уже составил около 450 миллионов крон (около 19,5 миллиона долларов). Эти деньги Чехия должна будет вернуть в ЕС.

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