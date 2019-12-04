В преддверии конкурса красоты «Мисс Вселенная 2019» 13 участниц показали свою внешность без макияжа. Их снимки опубликованы на сайте издания The Insider.

В фотосъемке поучаствовали участницы из Польши, Ямайки, Монголии, Сент-Люсии, Южно-Африканской республики, Ирландии, Мальты, острова Гуам, Багамских островов, Гаити, Чили, Грузии и Израиля.

Напомним, что 8 декабря, 90 победительниц национальных конкурсов красоты со всего мира будут соревноваться за звание «Мисс Вселенная 2019». Конкурс пройдет в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Minval.az