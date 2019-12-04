Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе МИД Германии.

Сотрудников российского посольства объявили персонами нон-грата.

В пресс-службе пояснили, что германские власти отреагировали так на бездействие России в расследовании убийства, несмотря на неоднократные запросы со стороны Германии.

По мнению федерального правительства, участие Москвы в расследовании обязательно, поскольку Генпрокуратура Германии заподозрила российские спецслужбы в причастности к убийству бывшего полевого командира чеченских боевиков Зелимхана Хангошвили. В германском МИДе подтвердили эту информацию и уточнили, что дело взял на контроль генеральный прокурор страны.

Германия также оставила за собой право принять новые меры, если Кремль откажется от сотрудничества в расследовании убийства.

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