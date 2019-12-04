Кладоискатель, пожелавший остаться анонимным, обнаружил в реке в Шотландии уникальный золотой самородок. Находку весом в 22 карата оценивают в 80 тысяч фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Мужчина обнаружил рекордно большой самородок при погружении в реку с маской и трубкой. Сначала он обнаружил один фрагмент золота, а потом намыл второй. Оба куска лежали всего в 30 сантиметрах друг от друга.

Поскольку самородок расколот на две части, то его назвали Воссоединение самородка. Оба золотых фрагмента идеально подходят друг другу по форме, оставляя в центре отверстие.

«На текущий момент это самый большой самородок из всех существующих в Великобритании. В нем нет примесей. Это поистине уникальная находка», — заявил автор книги Gold Occurrences In The UK (Золотые явления Британии) Ли Палмер.

Самородок может быть выкуплен Национальным музеем Шотландии или Музеем естествознания в Англии.

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