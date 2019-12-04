Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын проехал верхом на белом коне по местам боевой славы у подножия священной для корейцев горы Пэктусан, где в годы Второй мировой войны располагались лагеря антияпонских партизан.

Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый высший руководитель вместе с сопровождающим его командным составом на боевых лошадях мчался во весь карьер по земле Пэкту и трогательно вспоминал кровавую историю партизан, которые пролили горячую алую кровь на просторах Пэкту и вписали величественную первую страницу в истории корейской революции», — подчеркнуло агентство.

По информации ЦТАК, в ходе посещения лагерей антияпонских партизан Ким Чен Ын распорядился усилить идеологическое воспитание молодежи на «революционных традициях Пэкту», чтобы «члены партии, трудящиеся, военнослужащие, студенты и школьники прониклись несгибаемым революционным духом Пэкту», для преодоления трудностей нынешней ситуации в народной республике.

«Сейчас вся партия, вся армия и весь народ, несмотря на беспрецедентную блокаду и давление со стороны империалистов, со всей энергией продвигают строительство могучей и процветающей социалистической Родины непреклонной душевной силой опоры на собственные силы», — приводит агентство слова лидера КНДР.

«И мы должны навеки отстоять и всесторонне претворить в жизнь революционные традиции Пэкту — большую энциклопедию нашей революции и вечное достояние нашей нации», — резюмировал Ким Чен Ын. Отмечается, что после осмотра лагерей антияпонских партизан он еще раз поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан.



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