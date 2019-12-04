Китай выразил США протест из-за принятия в палате представителей конгресса законопроекта по уйгурам, связанного с соблюдением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о поддержке в Китае уйгуров, чьи права, по мнению американских властей, нарушаются. Чтобы законопроект стал законом, его должен еще принять сенат и подписать президент Дональд Трамп, перспективы этого неясны. Документ предусматривает санкции против китайских чиновников, которые, по мнению властей США, нарушают права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

«Палата представителей США приняла так называемый законопроект о политике в области прав человека, касающийся уйгуров. Этот документ преднамеренно дискредитирует ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, всячески очерняет усилия Китая по борьбе с терроризмом и радикализацией, является злонамеренной атакой на административную политику китайского правительства, серьезно нарушает международное право и основные принципы международных отношений, китайская сторона выражает сильное возмущение и решительный протест», — говорится в заявлении Хуа Чуньин, опубликованном на сайте МИД КНР.

По ее словам, «вопрос Синьцзяна – это вовсе не вопрос прав человека, национальности или религии, это вопрос борьбы со вспышками терроризма и сепаратизма». «Столкнувшись с крайне серьезной ситуацией, местные власти Синьцзян-Уйгурского автономного района в соответствии с законами предприняли меры для борьбы с террористической активностью, одновременно с этим они уделили особое внимание мерам по устранению первопричин, включая активное продвижение работы по дерадикализации, непрерывное содействие экономическому развитию, укрепление национальной солидарности и установление гармонии в обществе», — указала она.

Хуа Чуньин подчеркнула, что эти меры поддержали 25 миллионов представителей разных этнических групп Синьцзяна, достигнуты положительные результаты: за последние три года в Синьцзяне не произошло ни одного теракта. «С конца 2018 года более 1 тысячи дипломатов, журналистов, представителей религиозных организаций, представителей международных организаций, экспертов и ученых из 70 стран побывали в Синьцзяне, они в большинстве своем одобрили работу по дерадикализации и борьбе с терроризмом», — заявила китайский дипломат.

Как и принятый ранее закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», который уже вступил в силу, новый законопроект может обострить разногласия CША и Китая и повлиять на торговые переговоры между этими странами.

Minval.az