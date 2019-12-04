Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированные Голанские высоты, передает РИА Новости.

За документ проголосовали 91 государство, против – 9, воздержались – 65. Она призывает Израиль покинуть всю оккупированную часть сирийских Голан до линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Генеральная ассамблея называет решение Израиля от 14 декабря 1981 года установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанах недействительным и не имеющим никакой юридической силы.

Авторы резолюции отмечают, что продолжающаяся оккупация Голан и их фактическая аннексия являются камнем преткновения на пути к достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе.

Генассамблея ООН призывает Израиль возобновить переговоры на сирийском и ливанском направлениях и уважать обязательства и гарантии, согласованные в ходе ранее проведенных переговоров.

Кроме того, Генассамблея приняла резолюцию, призывающую Израиль прекратить поселенческую деятельность, на оккупированных палестинских территориях. За этот документ проголосовали 147 государств, против выступили 7, 13 воздержались.

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