По версии oнлайн-словаря английского языка Dictionary словом года было выбрано прилагательное «Экзистенциальный», сообщает Lenta.ru.
По версии oнлайн-словаря английского языка Dictionary словом года было выбрано прилагательное «Экзистенциальный», сообщает Lenta.ru.
Дата: 2019/12/04 1:00
Раздел: Мир
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