Пассажиров рейса авиакомпании Turkish Airlines испугала попутчица Лиза Смит, которая ранее примкнула к боевикам террористической организации «Исламское государство» и была экстрадирована на родину, сообщает Irish Post.

Одному из путешественников пришлось уступить свое место в хвостовой части судна, чтобы там могла разместиться Смит вместе с сопровождающими. Пассажирам было запрещено проходить мимо кресла ирландки и пользоваться туалетом. Кроме того, пассажиры удивились числу сотрудников службы безопасности на рейсе.

Один из пассажиров признался, что испугался, когда встретился со Смит взглядом.

«Она посмотрела прямо на меня. Я испугался — все, что я мог видеть, это ее пронзительные голубые глаза сквозь паранджу. Мы смотрели друг на друга так, как будто она узнала меня», — пояснил он.

По прибытии в аэропорт женщина была задержана.

Напомним, Смит в 2015 году вышла замуж за одного из боевиков, а впоследствии попала в турецкую тюрьму. Ирландку обвиняют в совершении преступлений, связанных с терроризмом.

Minval.az