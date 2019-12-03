Более 400 человек погибли в ходе протестов в Ираке с начала октября, пострадали более 19 тысяч, заявила в ходе заседания СБ ООН спецпредставитель генсека организации в этой стране Жанин Хеннис-Плассхарт.

Как передает РИА Новости, по ее словам, протестующие «платят невообразимую цену за то, чтобы их голоса услышали».

«С начала октября более 400 человек были убиты и более 19 тысяч пострадали», — сказала Хеннис-Плассхарт.

Она отметила, что оправдания убийствам и нанесению увечий мирным демонстрантам быть не может.

Как указала Хеннис-Плассхарт, по наблюдениям ООН, в Ираке по-прежнему открывают стреляют боевыми патронами, не по назначению используют слезоточивый газ, что влечет ужасающие увечья или смерти.

«Аресты и задержания продолжаются, как продолжатся и похищения, угрозы и запугивание», — указала она.

«В этой связи я бы хотела вновь указать на важность гарантий основных прав человека, в частности права на мирные собрания и свободу выражения», — заявила спецпредставитель. Она также призвала на всех уровнях привлекать к ответственности виновных в правонарушениях.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.

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