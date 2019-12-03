Разрушительное землетрясение в Албании унесло жизни 51 человека, полностью разрушило 5,5 тысячи единиц жилья, 28 школ, 146 предприятий, сообщают РИА-Новости со ссылкой на власти страны.

«Согласно докладу, города Дуррес, Тирана и Лежа пострадали больше всего. В Тиране было уничтожено 1,3 тысячи единиц жилья, в Дурресе – 3,8 тысячи, всего по стране – почти 5,5 тысячи единиц. В различных городах разрушено 28 школ», — цитирует отчет Albanian Daily News.

В столице Албании землетрясение повредило 15 электроподстанций, два учреждения здравоохранения и 149 коммерческих объектов.

«По стране было эвакуировано 3,2 тысячи человек, они размещены по отелям и сборным центрам, еще 2,5 тысячи человек приняли у себя друзья и родственники», — говорится в докладе.

Minval.az