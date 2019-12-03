Иран хочет взыскать с США 130 миллиардов долларов из-за беспорядков в стране, заявил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.

По его словам, иски и жалобы были поданы гражданами Ирана, напрямую понесшими ущерб от «действий США».

«К данному моменту были рассмотрены более 360 дел и исков граждан против правительства США», — сообщил Эсмаили, отметив, что суд в Иране потребовал взыскать с США 130 миллиардов долларов.

«Правительство и министерство иностранных дел должны помочь в исполнении этих постановлений против правительства США в пользу наших граждан», — цитирует его слова агентство Mizan.

Minval.az