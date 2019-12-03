Ученые университета в Тель-Авиве научились удалять клетки рака поджелудочной железы, который с трудом поддается лечению.

В профильном научном журнале Oncotarget было опубликовано исследование, согласно которому у подопытных мышей были удалены 80-90% опухоли.

Прогресса удалось достичь благодаря внедрению в организм молекулы PJ37, разработанной 10 лет назад для защиты нервных клеток после инфаркта или сильного воспаления.

Отмечается, что перед экспериментом мышам были внедрены клетки человеческой опухоли. Результаты превзошли все ожидания, — через месяц после внедрения чудо-молекулы мышам от новообразований оставалось не более 10-20%.

Профессор медицинского факультета Тель-Авивского университета Малка Коэн-Армон пояснила, что молекула вызывает аномалию в процессе размножения человеческих раковых клеток, вызывая их быструю гибель. При этом доброкачественные клетки она не затрагивает.

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