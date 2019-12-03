Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии завершения строительства уездного центра Самчжиёна — крупнейшей стройки в народной республике в нынешнем году, в ходе которой там был возведен новый современный город. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР перерезал красную ленту, символизирующую окончание строительства и ввод в строй возведенных объектов. «Под громкие возгласы «Ура!» были запущены салюты и воздушные шары, которые украсили небо уездного центра Самчжиёна», — подчеркнуло агентство. Как сообщает ЦТАК, дивизия военных строителей имени 16 февраля, которая возводила объекты уездного центра, прошла строевым шагом перед участниками торжеств.

Вместе с Ким Чен Ыном в торжественной церемонии завершения строительства в Самчжиёне приняли участие первый зампред Госсовета КНДР, председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) Цой Рён Хэ, член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Пак Бон Дю и премьер кабинета министров народной республики Ким Чжэ Рён.

В ходе масштабного строительства в уезде Самчжиён, который стал крупнейшим инфраструктурным проектом в народной республике, на месте прежнего уездного центра возведен новый современный город со всей инфраструктурой. Помимо жилых домов в Самчжиёне построены новые административные здания, магазины, железнодорожная станция, современная научно-техническая библиотека, а также больница, оснащенная новейшим диагностическим оборудованием. В уездном центре также созданы несколько крупных предприятий, в том числе фабрика по производству картофельной муки и завод по изготовлению напитков из ягод черники.

Minval.az