Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что Вашингтон все еще рассматривает все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле, в том числе — силовые.

«Мы видим, как люди призывают к смене режима посредством силовых методов. И мы говорим, начиная с января, о том, что все варианты (решения кризиса — ИФ) рассматриваются», — сказал Помпео, выступая в Луисвиллском университете.

Однако, по его словам, США в данном случае предпочитают действовать без применения силы. В частности, речь идет об оказании санкционного давления на Каракас.

Вместе с тем, Помпео выразил уверенность, что в конечном счете «режиму Мадуро» придет конец.

«Конец правлению Мадуро придет, мы просто не знаем, когда именно», — отметил госсекретарь США.

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