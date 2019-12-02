Президент Турции Тайип Эрдоган отклонил принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, который предусматривал среди прочего введение двухпроцентного налога на проживание в отелях.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

Ранее глава федерации отельеров Турции Осман Айык заявил РИА Новости, что отдых в Турции незначительно подорожает, если туристов обяжут платить налог на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года.

«Президент отправил на доработку в парламент закон о налогах на услуги, так как не счел его уместным», — говорится в сообщении.Отмечается, что возражения Эрдогана, в частности, касаются налогообложения производителей электроэнергии. Об отношении президента Турции к статье закона, предусматривавшей введение налога на проживание в отелях, не сообщается.

Minval.az