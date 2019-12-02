Турция внимательно изучает характеристики российских самолетов Су-35. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир, комментируя возможность исключения Анкары из числа партнеров программы по F-35.

По его словам, в настоящее время участие Турции в программе сохраняется, и обязательства по передаче самолетов F-35 Анкаре выполняются.

«Вывод Турции за рамки программы не отвечает интересам других участников проекта. Мы продолжаем обсуждать пути выхода из создавшейся ситуации. Не могу ничего сказать о позиции американской стороны, но мы готовы к позитивному диалогу», — сказал Демир, передает агентство «Анадолу».

Глава управления отметил, что отечественный самолет пятого поколения, разработка которого продолжается в Турции, поступил на вооружение турецких ВВС, предположительно, в 2028-2029 годах.

Демир также коснулся темы возможной закупки самолетов Су-35.

По его словам, самолеты F-35 и Су-35 схожи лишь цифрой «35» в своем названии.

«Мы изучаем предложение российской стороны по Су-35. Делать какие-либо оценки пока рано. Безусловно, Турция закупает технологии и оружие, отвечающие ее интересам. Однако слишком рано говорить о том, что мы приобретем Су-35. Нам предстоит скрупулезная работа и анализ», — сказал Демир.

Глава управления также отметил важное значение контракта по ЗРК С-400.

По его словам, благодаря передаче технологий и совместному производству Анкара приобретет опыт, необходимый для разработки собственных систем ПВО.

Возможностей дивизионов С-400 недостаточно для обеспечения полной защиты Турции, отметил глава управления.

«Мы нуждаемся в большем количестве систем и разрабатываем собственные технологии. В то же время мы готовы приобрести на приемлемых условиях и американские Patriot», — сказал Демир.

Minval.az