Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана запланирована на первую декаду января, лидеры обсудят двустороннюю и региональную повестки, в том числе поставки С-400 и ситуацию в Сирии, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.

«Эрдоган и Путин выразили готовность встретиться в Турции в первые десять дней января. Лидеры двух стран обсудят двусторонние и региональные отношения, в том числе ситуацию в Сирии и поставки С-400», — сказал Сафи.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган планируют вместе открыть газопровод «Турецкий поток» в начале января 2020 года. Эрдоган заявлял, что старт проекту будет дан в Стамбуле 8 января.

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