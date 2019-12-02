Китайский МИД заявил, что вводит санкционные меры против некоторых неправительственных организаций США, сообщает Reuters.

В число организаций, против которых вводятся санкции, вошла неправительственная организация со штаб-квартирой в США, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира — Human Rights Watch.

Стоит отметить, что Китай ввел санкции против американских организаций после того, как глава Штатов Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Согласно документу, американская администрация должна регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в специальном административном районе Китая. Также предусмотрена возможность введения санкций против лиц, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за нарушение там прав человека.

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