Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что слушание назначено на 4 декабря. Ранее глава комитета палаты представителей по судебным делам Джеррольд Надлер пригласил американского лидера на них, и Трамп не исключил своего участия в слушаниях.

«При нынешних условиях мы не намерены участвовать в слушаниях, которые пройдут в среду», — сообщается в письме.

Кроме того, палата представителей попросила главу Белого дома определиться с кандидатурой адвоката, который будет защищать интересы президента в суде.

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