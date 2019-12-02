Президент США Дональд Трамп в воскресенье во время телефонной беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил «угрозу со стороны Ирана», а также другие региональные вопросы.

Об этом говорится в распространенном сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

«Сегодня [в воскресенье- ред.] президент Дональд Трамп общался [по телефону] с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры обсудили угрозу со стороны Ирана, а также другие важнейшие двусторонние и региональные вопросы», — говорится в документе.

Minval.az