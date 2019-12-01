Противостояние полиции и протестующих на улицах Гонконга нарастает в воскресенье вечером, после того, как санкционированная демонстрация переросла в многочисленные акты насилия и вандализма в нескольких районах города, сотрудники продолжают разгонять толпу при помощи слезоточивого газа, сообщается на сайте полиции.

«Начиная с вечера участники протестов блокировали дороги и нанесли серьезный ущерб в районе Вампоа, некоторые из них напали на прохожего вблизи улицы Ман-Тай, создали угрозу для общественного порядка и безопасности… У полиции не было иного выхода, кроме как применить минимальную необходимую силу, включая слезоточивый газ, для проведения операции по разгону протестующих», – говорится в заявлении полиции, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что участники протестов бросали в полицейских кирпичи, серьезно угрожая их личной безопасности.

Протестующие разгромили несколько магазинов и кафе, они ходят по улицам, размахивая американскими флагами и выкрикивая лозунг «Гонконгцы, возьмите реванш». В районе Мон-Кок полиция произвела несколько задержаний.

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