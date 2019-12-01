Много туристов отказывают себе в удовольствии отправиться куда-нибудь на круизном лайнере именно из-за опасений, что всю дорогу им придется находиться в каюте, страдая от тошноты и дискомфорта.

В Норвегии построили корабль, пассажирам которого не страшна морская болезнь.

Согласно сообщению телеканала CNN, уникальное судно было спроектировано норвежской судоходной компанией Ulstein, и в отличие от обычных кораблей, которые движутся по волнам вверх и вниз, X-Bow пронзает встречные волны, рассеивая их энергию по бокам судна.

Подобное стало возможным благодаря уникальной форме носовой части корабля, которую сделали плоской, и за счет этого она позволяет до минимума снизить количество вибраций и ударов. В результате: даже в открытом море всем пассажирам обеспечивается спокойное плавание и отличное самочувствие.

Первый корабль был приобретен круизной компанией Aurora Expeditions, которая специализируется на круизах в Антарктику. Накануне это судно, рассчитанное на 100 пассажиров и 22 члена экипажа, отправилось в свое дебютное плавание между Южной Америкой и самым холодным материком планеты.

«Поскольку мы фактически лишились передней палубы, пассажирам уже не получится встать на нос корабля и раскинуть в сторону руки, как это делал герой Леонардо Ди Каприо в кинофильме «Титаник». Но зато мы помогаем множеству людей, которые очень хотели, но боялись отправиться в круиз из-за морской болезни», — поделилась с журналистами Виктория Примроуз, менеджер по маркетингу компании Aurora Expeditions.

По словам судостроителей, круизная индустрия моментально увидела потенциал в лайнерах с новым дизайном, и в настоящее время в эксплуатации или строительстве находится около 100 судов конструкции X-Bow.

Minval.az