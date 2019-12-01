Военно-морские силы Ирана объявили о массовом производстве запускаемых с подводных лодок крылатых ракет «Джаск» собственной разработки. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Так, командующий ВМС иранской армии контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что иранские подводные лодки будут оснащены указанным типом ракет, показатель дальности полета которых в будущем будут существенно улучшен.

Он сказал, что данное оружие позволит ВМС Ирана поражать цели на большем расстоянии.

«Ракета станет большим сюрпризом для врага», — подчеркнул Ханзади без уточнения ее технических характеристик.

Minval.az